4 وصفات تخلصك نهائيا من مسام البشرة الواسعة

متابعات(صدى):

تنزعج الفتيات من المسام الواسعة التي تظهر في البشرة خاصة عند وضع الماكياج، ولذلك نصح خبراء التجميل والعناية بالبشرة بعدة وصفات طبيعية يمكن الاعتماد عليها للتخلص من ظهور هذه المسام، و التي تكون بيئة مناسبة لتراكم الملوثات بها وظهور حب الشباب.

1- قناع الزبادي:

احضري ملعقتين من الزبادي واضربيهما، ثم وزعي طبقة منه على الوجه والرقبة.

اتركيه لمدة أقصاها 10 دقائق، ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد، ويمكن للحصول على أفضل النتائج من تكرار هذه الوصفة الطبيعية مرة أو مرتين في الأسبوع.

2- خل التفاح:

امزجي كمية من خل التفاح بكمية مساوية لها من الماء وضعيها على بشرتك باستخدام قطعة من القطن، واتركيه على البشرة لبضع دقائق ثم يشطف، ويمكنك وضع مرطب للبشرة حتى لا يسبب خل التفاح لها الجفاف.

3- التدليك بالثلج:

توجد طريقتان لاستخدام الثلج في قبض المسام، الأولى هي تدليك بشرتك مباشرة به لمدة 10 إلى 20 ثانية، أما الطريقة الثانية فهي لف بضعة مكعبات في قطعة قماش نظيفة ووضعها على بشرتك، مع تكرار القيام بذلك عدة مرات يوميًا، كما يمكن غسل وجهك بالماء المثلج في الصباح والمساء، ولكن دون الإفراط في الغسل حتى لا يحدث تهيج للجلد.

4- ماسك التقشير

يساعد البيكينج صودا على عمل توازن للبشرة وإزالة الاتساخ من سطح وجهك.

الطريقة

امزجي ملعقتين من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من الماء الدافئ، حتى تتشكل عجينة، وتوزيع الخليط على وجهك باستخدام الحركات الدائرية والتدليك بلطف.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة 30 ثانية، ثم اشطفيه بالماء البارد، كرري هذا الماسك يوميًا لمدة أسبوع ثم 3 مرات في الأسبوع التالى، لكن يجب الحذر عند استخدام هذا الماسك إذا كانت بشرتك حساسة جدًا لأنها قد تصاب بالالتهابات، ويمكن تجربة هذه الوصفة أولًا على منطقة صغيرة من الجلد لاختبار مدى حساسيتها.