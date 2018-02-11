” بنك البلاد ” : 942 مليون ريال صافي ربحنا خلال 2017

علي القحطاني (صدى):

كشف بنك البلاد، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية، في 31-12-2017 ” اثنا عشر شهرًا ” ، حيث حقق صافي ربح بلغ 942 مليون ريال، فيما بلغ اجمالي ربح ” العمليات – الاستثمارات ” 2,959 مليون ريال، بإرتفاع قدره 14.39%، وبلغ صافي ربح ” العمولات الخاصة – الاستثمارات ” 1,739 مليون ريال، بإرتفاع قدره 23.52% عن العام 2016.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا الإرتفاع، خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة، من العام السابق إلى إرتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 14٪؛ وذلك نتيجة لإرتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، بالإضافة إلى الإرتفاع في صافي دخل وأتعاب العمولات، ودخل العمليات الأخرى، ومكاسب استثمارات مقتناه، لغير اغراض المتاجرة وتوزيعات أرباح ، وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل عملات اجنبية.

وعلى صعيد ىخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة ٪14؛ وذلك نتيجة للإرتفاع في مخصصات التمويل، بالإضافة إلى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، و مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الإيجارات والاستهلاكات، وقابلها انخفاض في مخصصات الاستثمارات.