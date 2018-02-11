” وفاة خامنئي ” تتصدر 20 موقعا وصحيفة إخبارية

طهران(صدى):

كشفت مصادر إيرانية، عن إعلان 20 موقعًا إخباريًا وصحيفة، عن وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، زعمت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، أن الخبر كاذب، قائلة إنه تم إختراق مواقعها، من قِبل المعارضة، في محاولة لتبرير الخبر المنشور على مواقعها.

وقالت مصادر إن الحكومة الحاكمة في إيران أغلقت موقع صحيفة إيرانية، لنشره خبر الوفاة.