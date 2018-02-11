” وفاة خامنئي ” تتصدر 20 موقعا وصحيفة إخبارية
كشفت مصادر إيرانية، عن إعلان 20 موقعًا إخباريًا وصحيفة، عن وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد.
وفي سياق متصل، زعمت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، أن الخبر كاذب، قائلة إنه تم إختراق مواقعها، من قِبل المعارضة، في محاولة لتبرير الخبر المنشور على مواقعها.
وقالت مصادر إن الحكومة الحاكمة في إيران أغلقت موقع صحيفة إيرانية، لنشره خبر الوفاة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 3789 ] نشر منذ 20 دقيقة
كم بتعيش سنة خمس عشر سنوات ؟؟؟
نهايتها تطعم كأس الموت لا محالة
وتجازى عن كل افعالك في دفاتر سجلاتك السوداء
سود الله وجهك يا مجرم الحرب