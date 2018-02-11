الإكسسوارات اليدوية تعود بقوة موضة لـ 2018

أماني الغامدي(صدى):

عادت موضة الإكسسوارات اليدوية بقوة موضة لـ 2018، حيث الاقتباس من الطبيعة، فكلما كانت مصنوعة ببساطة، وبلمسات يدوية، تميزت خاصة عند اقتناء الفتيات لها، فوسط أشكال الإكسسوارات المتعددة تعتبر المصنوعة يدويًا من أكثر الأشكال تميزًا، فالإكسسوارات المصممة من الجلود، والكروشيه، والقطع المشكلة يدويًا تتخذ شكلًا مختلفًا، وتعطى لمسة أكثر حيوية، وتناسب أكثر الملابس الشتوية الأنيقة.

حيث تقبل عليها الفتيات خاصة لأنها تناسب مختلف أشكال الأزياء الشتوية، فإليكِ إكسسوارات يدوية يمكنك تكملة أناقتك بها مع أزياء الشتاء:

تأتي الأقراط علي رأسهم، فاختاري الأقراط الطويلة، التي تتناسب مع مختلف أشكال أزيائك الشتوية، خاصة ذات الرقبة المرتفعة، واحرصي على اختيار الأقراط بأشكال الورود، أو أوراق الأشجار، والتي تعتبر من أبرز الإكسسوارات موضة 2018.

الأساور الجلدية أيضًا كان لها نصيب كبير، من الممكن أن تختاري المصنوعة من الجلد، أو من الكروشيه بتلك الأشكال البسيطة، ولكن احرصي على ارتدائها مع البلوفر أو الشيميز، ولكنها لن تتناسب مع الجاكت الجلد، أو البالطو الطويل.

بالإضافة إلى الحقائب، لكن يجب اختيار الحقائب بدرجات اللون البني، واحرصي على اقتناء الحقيبة المصنوعة يدويًا من الكروشيه، أو الجلود الطبيعية، ذات الحفر اليدوي، أو الرسومات، حيث يراها مصممي الإكسسوارات من أبرز الأشكال موضة هذا العام.