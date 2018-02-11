بدء فعاليات ” القمة العالمية للحكومات ” في دبي

دبي(صدى):

انطلقت أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات 2018م، صباح اليوم الأحد، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء، والتي من المقرر استمرارها لثلاثة أيام قادمة، بمدينة ” دبي ” ، بدولة الإمارات.

حيث وصل الشيخ ” محمد بن راشد ” ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات، كما تتضمن ” القمة ” مشاركة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار اجتماع يشمل قادة العالم وصناع القرار، من أجل ترسيم خطوط المستقبل.

و تعقد ” القمة العالمية ” فى 120 جلسة تفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 130 متحدثاً عالمياً، وذلك بمشاركة نحو أربعة آلاف شخصية، من 140 دولة و16 منظمة دولية، من بينهم رؤساء ونواب رؤساء دول ورؤساء وزراء، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القيادية العالمية من القطاعين الخاص والحكومي.

يذكر أن ” القمة العالمية للحكومات ” هي أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، حيث تعد منصة دولية تهدف إلى الارتقاء بالحكومات، وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة، وذلك من خلال مناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات، طبقاً لأحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.