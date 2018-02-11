وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة

نورة الشهري(صدى):

يعاني الكثير من الفتيات من اسمرار المناطق الحساسة في الجسم، كمنطقة الكوعين، وتحت الإبط، والركبتين، وهذا المنظر يعمل على تقليل جمالهن، كما أن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم ترطيب هذه الأماكن باستمرار.

لذلك نصح الأطباء بعدة وصفات طبيعية تخلصك من الاسمرار خلال أسبوع واحد فقط:

وصفة العسل والليمون والبيكينج صودا:

الليمون يعمل على تفتيح المناطق الغامقة مع البيكينج صودا ، فقومي بإحضار ملعقتين من العسل مع ملعقة من زيت الزيتون، بالإضافة إلى عصير نصف ليمونة مع ملعقة كبيرة من البيكينج صودا، ثم احضري وعاء عميق وضعي فيه كل تلك المكونات واخلطيهم جيدًا، ثم ضعي الخليط على منطقة الكوعين والركبتين، ووزعيه جيدًا ثم اتركيه للصباح وبعدها استيقظي واغسليه جيدًا.

وصفة السكر والليمون:

احضري بعض من السكر مع عصير ليمونة واخلطيهم جيدا، وضعي السكر والليمون على الكوع والركبتين أو حتى تحت الإبطين، ووزعيه جيدًا لمدة 10 دقائق مستمرة، ثم اغسلي تلك المناطق بالماء الفاتر وكرري العملية على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا، و سوف تلاحظي الفرق.