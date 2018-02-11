البنوك السعودية: 23 ألف عقد تمويل عقاري أعيد تسعيره خلال عامين 

علي القحطاني (صدى):

أكد طلعت زكي حافظ، المتحدث الرسمي للبنوك السعودية، أنه تم إعادة تسعير 23 ألف عقد تمويل عقاري، وذلك بعد الشكاوى المقدمة المتعلقة بسعر الإقراض.

وأشار إلى أن إعادة تسعير العقود أنجزت في العامين الماضيين، بنسبة وصلت إلى 25% من إجمالي عقود الإجازة ذات التكلفة المتغيرة، والبالغ عددها 92 ألف عقد قائم. كما لفت إلى أن الشكاوى تمثلت في تغيير المؤشر المرجعي لسعر الإقراض، المعروف بـ ” سيبور ” ، و كذلك ترحكزت تركزت على الزيادة ذاتها، وليس مقدارها.