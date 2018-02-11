مقتل 16 تكفيريا وضبط 30 مشتبه بهم في العملية التطهيرية بسيناء

القاهرة(صدى):

تمكنت القوات المسحلة المصرية، اليوم الأحد، من القضاء على 16 إرهابيًا، والقبض على 30 شخصًا مشتبه بهم بشمال سيناء، وذلك ضمن عملياتها لتطهير سيناء ومكافحة الإرهاب، وتخليص البلاد من العناصر التكفيرية.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان لها، أنه: ” القضاء على 16 عنصرًا تكفيريًا والقبض على أربعة أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 مشتبهًا بهم. ”

وجدير بالذكر، إنه بدأ الجيش المصري عملية شاملة للقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء وبعض مناطق الدلتا، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والشرطة المصرية.