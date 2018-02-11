شركات السياحة: 4 مميزات لانطلاق التأشيرات للزوار من خارج المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح أصحاب الشركات السياحية، مميزات الانطلاق الفعلي للتأشيرات السياحية إلى مختلفة الزوار من خارج المملكة، مشيرين إلى أن ذلك سيزيد إيرادات قطاع السياحة بنسبة تصل إلى 10%.

وأكد بعض أصحاب تلك الشركات، أنها ستعزز فرص توفير 10 آلاف وظيفة، بالإضافة إلى زيادة معدلات المنافسة بين المكاتب المتخصصة في الرحلات السياحية، ما من شأنه أن يرفع جودة الخدمة نتيجة المنافسة.

كما لفتوا إلى إلى توفير الكثير من فرص العمل، وتعزيز وتطوير ثقافة المرشد السياحي المحلي نتيجة الاحتكاك بثقافات مختلفة من دول العالم، مطالبين بضرورة تطوير المنتج السياحي المحلي من فنادق ونقل بري وبحري، وتخصيص المميز منها لخدمة السائح الأجنبي.