فيديو مروع لانهيار ثلجي فوق قطار

موسكو(صدى):

شهدت محطة كابوتنيا للسكك الحديدية في موسكو ، حالة من الذعر والقلق بين الركاب والعاملين بالمحطة ، بعد انهيار ثلجي مروع.

ونشرت وسائل الإعلام روسية ، لقطات مورعة لانهيار ثلجي مفاجئ فور دخول قطار المحطة، وغطت الثلوج الرصيف، وأصابت الركاب بالرعب.

لحسن الحظ، لم يكن أحد على مقربة من الرصيف ، رغم أن بعض الركاب المتجهين لركوب القطار قفزوا من أماكنهم لتجنب تغطيتهم بالجليد.

وأكد مدير المحطة للإعلام ، أنه لم يصب أي شخص في الحادث، كما لم يتسبب سقوط الثلوج بأي ضرر بالقطار وواصل رحلته دون تأخر.