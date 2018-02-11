” الإحصاء ” : نسبة الإعاقة بين السكان 7.1%

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، عن نتائج مسح ذوي الإعاقة لعام 2017، مشيؤة إلى أن نسبة الإعاقة بين السكان 7.1%، وذلك خلال التعريف الموسع لمجموعة ” واشنطن لإحصاءات الإعاقة ” .

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” التعريف الموسع لمجموعة ” ، أن هذا التعريف الذي تم تم فيها تعريف الفرد ذو الإعاقة، على أنه الفرد، الذي يعاني من صعوبات بأي من درجاتها الثلاث ” خفيفة وشديدة وبالغة ” .