هدف: 9 آلاف امرأة تقدمن على برنامج ” قرة “

عادل الحربي (صدى):

بلغ أعداد النساء اللائي تقدمن على برنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرة ” ، 9232 امرأة سعودية، حتى الآن. وصرَّح المتحدث باسم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، بأن البرنامج يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي تواجههن، على أن يتحمل 80% من تكلفة ضبافة الأطفال وبحد أقصى 800 ريال شهرياً للطفل الواحد.

ويساهم البرنامج، في تمكين المواطنات ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلًا عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال، وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية.

ودعا ” أباالخيل ” ، السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرّة ” ، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج للتعرف على البرنامج وشروطه.