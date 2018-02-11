وزير الداخلية يوافق على اعتماد الشعار الجديد للمجاهدين

سعيد العجل(صدى):

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية باعتماد الشعار الجديد للإدارة العامة للمجاهدين ويأتي ذلك في إطار إهتمام سموه الكريم وحرصه و متابعة الخطة التطويرية الشاملة التي تنفذها الإدارة العامة للمجاهدين .

ومن جانبه اعرب مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي عن شكره وتقديرة لسمو وزير الداخلية على اهتمامه بدعم الإدارة العامة للمجاهدين بما يجعلها مكتملة الجاهزية لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبما يحقق مصالح المنسوبين بالادارة وظهورها بالمظهر المشرف كما عهدنا عليه قطاعات وزارة الداخلية التي تسعى ليلاً ونهاراً في سبيل تأدية دورها بحفظ الأمن والامان في وطننا الغالي .

وأضاف اللواء الشدي ان القيادة تحرص دوماً على دعم القطاعات الحكومية وعلى وجه الخصوص القطاعات الأمنية بهدف بسط الأمن ولخدمة القاطنين على ارض الوطن مما ساهم في تحقيق انجازات أمنية لادارة المجاهدين وكذلك نجاحها في مساندة القطاعات الأمنية بعدة مهام أمنية مشتركة.