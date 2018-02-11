” السوق المالية ” تحذر من مخاطر الاستثمار في الطروحات الأولية لعملات الرقمية

نايف السالم(صدى):

حذرت هيئة السوق المالية، من مخاطر الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية، ومنها: مخاطر خسارة رأس المال ومخاطر الاحتيال، ومخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، والضبابية حول طريقه تقييمها، و صعوبة حماية المستثمرين لكونها خارج نطاق الرقابة داخل المملكة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أن التحذير يأتي نتيجة لانتشار الدعوات والعروض الترويجية للاستثمار في العملات الرقمية وظهور مواقع على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذه العملات وتستهدف المواطنين والمقيمين، وكذلك زيادة التذبذب فيها خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الهيئة، أن كثير من هذه المواقع تزعم أنها جهات مرخصة للاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية، وتقوم بتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة، وأيضاً تنطوي على مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الالكتروني.

كما أوضحت أنه بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه الاستثمارات، وعدم خضوعها لإشراف الهيئة ورقابتها وصعوبة فهم مخاطر هذه الاستثمارات من قبل المستثمرين الأفراد، فإن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر كبيرة في رأس المال، ولعمليات نصب واحتيال.