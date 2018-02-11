العمل: 3 ألاف جولات تفتيشية على الفنادق والوحدات السكنية

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي انطلقت منذ تاريخ 14/ 4/ 1439 على قطاع الإيواء السياحي أسفرت عن التزام 3030 منشأة ، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 580 منشأة .

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 3610 جولات تفتيشية على قطاع الإيواء في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أبا الخيل أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات، بما فيها قطاع الإيواء السياحي؛ للتأكد من التزامها بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع.