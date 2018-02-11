العمل تبحث سبل تطوير برامج وأنشطة الدور الإيوائية

نايف السالم(صدى):

تبحث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، سبل تطوير البرامج والأنشطة الموجهة للمستفيدين في الدور الإيوائية.

وذكرت ” العمل ” أن البرنامج يستهدف رفع مستوى البرامج الموجهة للمستفيدين في الدور الإيوائية ووضع آلية موحدة لمتابعة أداء الفروع وتبادل الخبرات بين المشرفين، والتعرف على الصعوبات التي تواجههم وتواجه العاملين في البرامج، ووضع الحلول لها.

وجدير بالذكر أن ذلك ضمن جملة من الملتقيات التي تقيمها الوزارة هذه الفترة، وتستهدف تطوير وتحسين الأداء لمنظومة البرامج والأنشطة في الدور الإيوائية للأيتام والأحداث والمعاقين والمسنين الذين ترعاهم الوزارة.