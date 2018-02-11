أطباء: حفظ الثوم في ” الفريزر ” يعرضك للتسمم

متابعات(صدى):

تقوم الكثير من السيدات بحفظ الثوم مفروما في الفريزر، ليكون جاهزاً عند الحاجة إليه، توفيرًا للوقت والجهد.

لكن مالا تعلمه هؤلاء السيدات أن ذلك يسبب الكثير من الأضرار والمشاكل الصحية، حيث اكتشف الأطباء مؤخرًا أن تخزين الثوم مفروماً في الفريزر يوفر مناخاً مناسباً لنمو بكتيريا تدعى بـ ” كلوستريديوم البوتولنيوم ” وهي مادة تحمل خلايا سرطانية.

وتدخل تلك المادة إلى الجسم عند تناول الثوم أو طهي الطعام به، كما أنها تعتبر مادة سامة.

وأوضح العلماء أن من أعراض التسمم التي تظهر على الإنسان جراء تناول ثوم مفروم محفوظ في الفريزر جفاف الحلق وصعوبة الكلام والبلع، الاحساس بالغثيان والرؤية غير الواضحة، والموت المفاجئ بسبب الصعوبة الشديدة في التنفس وشلل عضلات الجهاز التنفسي.