” الاتصالات وتقنية المعلومات ” تخطط لمعالجة 6 تحديات تواجهها

علي القحطاني (صدى):

قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بتحديد 6 تحديات رئيسة للقطاع ستتم معالجتها خلال السنوات الخمس المقبلة.

يأتي ذلك بهدف سد الثغرات الموجودة، وتلبية متطلبات القطاع، من خلال استحداث الأطر التنظيمية لحفز مقدمي خدمات الاتصالات العامة على الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، ووضع اطار عمل تنظيمي بين المشغلين والبلديات، لتسهيل أعمال نشر الخدمة وتخطي الصعوبات.

ومن ضمن الحلول العلاجية، أكدت الهيئة على أهمية إخلاء الترددات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات من خلال استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتوسيع نطاق عمل صندوق الخدمة الشاملة، لدعم الاستثمار في النطاق العريض للمناطق النائية، وتطوير معايير الأعمال المدنية للشبكات والمباني، وإدخالها ضمن أنظمة البناء والتطوير، والاستفادة من البنى التحتية القائمة.

و تضمنت استراتيجية الهيئة2020، التي اعتمدتها الهيئة أخيراً، العمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات والموارد المحدودة ومنظومة الخدمات، و تحسين المهارات المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.