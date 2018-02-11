الحربي يرأس اجتماع اللجنة المركزية لبرنامج رفق

سعيد العجل(صدى):

افتتح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة للشؤون التعليمية رئيس اللجنة المركزية لبرنامج رفق الدكتور طلال الحربي الاجتماع الخاص باللجنة المركزية لبرنامج رفق حيث بدأ الاجتماع بكلمة من المساعد الدكتور طلال بن مبارك الحربي والذي ثمن خلالها الدور الذي تقوم به إدارة التوجيه والارشاد للبنين والبنات في تفعيل البرنامج على مستوى مدارس مكة المكرمة بجميع مراحلها التعليمية وحث خلال كلمته على نشر ثقافة التسامح والمحبة والإيثار ونبذ العنف بين أبناءنا وبناتنا في جميع المراحل الدراسية وألا يقف ذلك عند حدود مدارسنا بل للأسر وكافة المجتمع.

كما تحدثت بعد ذلك المساعدة لشؤون تعليم البنات ونائب رئيس اللجنة المركزية لبرنامج رفق د. آمنة الغامدي والتي شكرت بدورها الانجازات التي قدمت لهذا البرنامج خلال الفصل الدراسي الأول من كافة المدارس وأهابت بكافة العاملين في المدارس من قائدي وقائدات المدارس والمرشدين والمرشدات بالاهتمام بهذا البرنامج لينتقل الأثر إلى كافة أفراد المجتمع.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والارشاد الاستاذ سليمان زاهر الفيفي أن البرنامج يهدف إلى نبذ العنف من خلال ما يقدمه المرشدين والمرشدات في مدارسنا من برامج تشمل دورات لأبنائنا الطلاب والمعلمين كذلك المسابقات والقصص القصيرة لأفضل عبارات تحث على التسامح كما تحدثت مديرة التوجيه والإرشاد بنات الدكتورة عزه عابس الشهري على أهمية غرس الثقافة الاسلامية النابعة من الكتاب والسنة والمتمثلة في قدوة الخلق محمد عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم والذي أمرنا بالرفق في كل تعاملاتنا.

بعد ذلك استعرض الاستاذ عثمان الثبيتي والاستاذة إيمان قائد المشرفان على البرنامج المنجزات خلال الفصل الدراسي الأول والذي احتوى على المعارض التي قدمت من قبل المدارس ومكاتب التعليم والزيارات الطلابية والفائزين في المسابقات الخاصة بالبرنامج.

ثم فتح باب النقاش لقائدي وقائدات المدارس والمرشدين والمرشدات والتجارب التي تمت خلال الفصل الدراسي الأول وفي نهاية اللقاء تم وضع التوصيات الخاصة بالبرنامج ليتم تفعيلها خلال الفصل الدراسي الثاني