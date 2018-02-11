اليوم.. لقاء ناري بين برشلونة وخيتافي في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

يستضيف فى الخامسة والربع مساء اليوم، الأحد، نادى برشلونة الإسبانى منافسه خيتافى على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الليجا.

يدخل نادى برشلونة مباراة خيتافى بحافزية كبيرة بعد التأهل إلى نهائى كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور نصف النهائى، ويسعى لمواصلة الانتصارات بالليجا والابتعاد بصدارة البطولة بعيداً عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد لضمان اللقب تدريجياً فى الجولات المتبقية.

وشهدت قائمة نادى برشلونة لمواجهة خيتافى عودة الفرنسى عثمان ديمبلى بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها فى عضلة الفخذ الأيسر بالجولة الـ 19 من الليجا أمام ريال سوسيداد، وشهدت القائمة على تواجد 18 لاعباً هم:

ويحتل نادى برشلونة صدارة الدورى الإسبانى برصيد 58 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذى فاز أمس السبت على مالاجا 1 / 0، فيما يأتى خيتافى فى المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة.