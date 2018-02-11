محمد قطان يوجه رسالة للسيدات الحوامل

نورة الشهري (صدى):

أكد استشاري النساء والولادة ،الدكتور محمد يحيى قطان ،أن مايتردد حول أن المرأة الحامل يجب أن تأكل ” لأثنين ” باعتبار أن الجنين هو الثاني، مجرد كلام لا أساس له من الصحة.

وأوضح قطان أن المرأة الحامل ليس عليها مضاعفة كمية الأكل، فهذا الأمر هو السبب الرئيسي في اكتساب الحامل وزن مفرط في تلك الفترة، وهو أمر ضار بالصحة، لايفيد الجنين في شيء.

وأشار إلى دراسة أمريكية أوضحت أن اكتساب الوزن أثناء الحمل بشكل مفرط خطر على الأم والجنين، وأنهن لا يحتجن إلى تناول طعام إضافي لدعم نمو الطفل.