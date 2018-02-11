أضرار مضغ ” العلكة ” على المعدة

متابعات(صدى):

كثيرا ما يشعر البعض باضطراب في الجهاز الهضمي، دون معرفة السبب الحقيقي، وتتمثل أعراض الاضطراب إما بالتقلصات الشديدة أو الشعور بالغثيان وغيرها من الأعراض.

وأوضح الأطباء أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات في المعدة هي ” مضغ العلكة ” ، فبالرغم من أن مضغ العلكة يساعد أحياناً في تحسين الهضم إلا أن الأطباء أوضحوا أن تناول العلكة الخالية من السكر بكثرة يتسبب في إصابة القولون بالتهيج ولا يساعد في الهضم لأن مادة السوربيتول الموجودة في أنواع العلكة الخالية من السكر تتسبب في اضطرابات المعدة وعدم الشعور بالراحة.

وهناك بعض المأكولات التي تلعب دوراً في تهيج القولون مثل الشوكولاتة والتوابل والدهون والبقول والملفوف والمشروبات الغازية والكحول.

وقد تؤدي الألبان أيضًا إلى إصابة القولون باالتهاب شديد لمن يعانون عدم تحمل اللاكتوز ،فتناول الزبادي والجبن ومنتجات الألبان بنسب كبيرة، وخاصة في وجبة العشاء يؤثر على الكثير من مرضى القولون ويؤدى إلى إثارته.

العلكة، المعدة، الجهاز الهضمي