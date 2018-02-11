وقف مشروع ” الباص السياحي ” في جدة توقفه لعدم نجاح التجربة

نايف السالم(صدى):

باعت الشركة المستثمرة في مشروع الباص السياحي بمحافظة جدة، باصاتها التي أعدتها للغرض السياحي.

وأكدت مصادر، أن المشروع دشن كتجربة لمدة 3 أشهر بعدها تم تقييم التجربة مع المستثمر سواء لمواصلة المشروع والتوسع فيه أو التوقف عنه، مبينة أنه تم إيقافه لعدم نجاح التجربة.

وأشارت إلى أن هناك عددا من العوامل أثرت على استمرار مشروع الباص السياحي منها عدم وجود السياحة الوافدة من خارج المملكة، وغياب ثقافة السياحة الداخلية لدى أغلب سكان المدن، وغياب الدعاية والإعلان للمشروع.