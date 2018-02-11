وقف مشروع ” الباص السياحي ” في جدة توقفه لعدم نجاح التجربة
باعت الشركة المستثمرة في مشروع الباص السياحي بمحافظة جدة، باصاتها التي أعدتها للغرض السياحي.
وأكدت مصادر، أن المشروع دشن كتجربة لمدة 3 أشهر بعدها تم تقييم التجربة مع المستثمر سواء لمواصلة المشروع والتوسع فيه أو التوقف عنه، مبينة أنه تم إيقافه لعدم نجاح التجربة.
وأشارت إلى أن هناك عددا من العوامل أثرت على استمرار مشروع الباص السياحي منها عدم وجود السياحة الوافدة من خارج المملكة، وغياب ثقافة السياحة الداخلية لدى أغلب سكان المدن، وغياب الدعاية والإعلان للمشروع.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 57 دقيقة
فين هي السياحه في جده
ياخذك الباص لفه على الكورنيش ولا يوديك جده القديمه ولا يدخلها الباص من ضيق شوارعها ولا يلف بك في الشوارع وفي الصيف اهل جده يتركونها -خذ باصاتك وروح ابها ولا الطائف وما تشتغل الا في الصيف-مقومات السياحه غير موجوده وان وجدت فهي نايمه-
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 25 دقيقة
جوبوها المدينه المنوره تنجح