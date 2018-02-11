عبدالله المدلج: جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تميزت بحسن التنظيم

عادل الحربي (صدى):

قال الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن مدلج المدلج : “إن الاحتفال بحفظة القرآن الكريم سنة حسنة سار عليها قادة المملكة العربية السعودية بدءً من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ــ رحمه الله ــ وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ الذي ترسخ حب القرآن الكريم وأهله في نفسه حيث كان ــ ولا يزال ــ من أكبر الداعمين في هذه البلاد المباركة لأهل القرآن وحفظته”.

جاء ذلك في تصريح له عن منافسات الدورة العشرين للمسابقة، التي تشرف على تنظيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة، التي تقام خلال المدة من الثامن حتى الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة 1439هـ.

وعدَّ المسابقة ميدانًا للتنافس الشريف في مجالات حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، وقبل ذلك للعمل به والاستنارة بنوره وهديه الذي يرسِّخ في نفوس الناشئة الوسطية والاعتدال وقيم وسماحة وعدل الإسلام.

ونوهّ المدلج بما تتميز به المسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات من حسن التنظيم، وجودة البرامج المصاحبة لها التي جعلت منها محط أنظار المتسابقين من مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أن الفائزين في المسابقة سيرشحون ــ بإذن الله تعالى ــ للمسابقات القرآنية الدولية التي تنظم داخل المملكة، مثل مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي تقام في مكة المكرمة سنوياً، وغيرها من المسابقات التي تقام في مختلف المدن والعواصم العربية والإسلامية.