” هوس العضلات ” .. شقيقان يحقنان جسديهما بعلاج الخيل والأبقار
لهوسهما بالعضلات الجسدية البارزة أقدم شقيقان برازيليان على حقن جسديهما بعقار ” بوتناري بي 12″ المستخدم عادة في علاج الخيل والأبقار.
وبالفعل أصبحت عضلاتهما منتفخة بعد أن داوما على عملية الحقن بانتظام مرتين في الأسبوع منذ أن كانا مراهقان رغم تحذيرات الأطباء.
وبحسب صحيفة بريطانية، قرر الشقيقان التوقف نهائيًا عن تعاطي تلك العقاقير لما لها من أثر مدمر على الكبد والكلى الذي سيؤدي حتمًا إلى الوفاة.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 44 دقيقة
ياويل حالي 😰😰
عالم غريبه والله😏😏
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8508 ] نشر منذ 33 دقيقة
وليش كل الخبال ذا اما عشان يخافو الناس منكم او تجذبو النساء وهذا مستحيل
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 27 دقيقة
المشكله انهما الان بالون متحرك أي واحد ممكن يصرعهما -لان العضلات صناعيه وليست طبيعيه ناتجه عن التمارين -وبعد فتره تصبح جلود متدليه ويبحثون عن عمليات شد وترقيع للجلد-