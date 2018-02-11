” هوس العضلات ” .. شقيقان يحقنان جسديهما بعلاج الخيل والأبقار

لندن(صدى):

لهوسهما بالعضلات الجسدية البارزة أقدم شقيقان برازيليان على حقن جسديهما بعقار ” بوتناري بي 12″ المستخدم عادة في علاج الخيل والأبقار.

وبالفعل أصبحت عضلاتهما منتفخة بعد أن داوما على عملية الحقن بانتظام مرتين في الأسبوع منذ أن كانا مراهقان رغم تحذيرات الأطباء.

وبحسب صحيفة بريطانية، قرر الشقيقان التوقف نهائيًا عن تعاطي تلك العقاقير لما لها من أثر مدمر على الكبد والكلى الذي سيؤدي حتمًا إلى الوفاة.