برلمان العرب: قطع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

القاهرة(صدى):

في ختام مؤتمر البرلمانيون العرب، طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، وبوقوف الجامعة العربية بحزم أمام الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس في الـ21 من ديسمبر الماضي.

وأكد البرلمانيون العرب في ختام مؤتمرهم الثاني الذي عقد بمقر الأمانة العامة للدول العربية في القاهرة أمس (السبت)، ضرورة تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980، الخاص بقطع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أعيد تأكيده مرتين في قمتي بغداد عام 1990 والقاهرة عام 2000.