مطعم يتيح إمكانية تشغيل الزبائن مقابل تسديد ثمن الطعام

طوكيو(صدى):

أتاح مطعم ياباني، إمكانية سداد ثمن الطعام الذي يتناولوه الزبائن عن طريق العمل لدى المطعم لفترة محددة من الوقت، حيث نشأت فكرة المطعم على تقديم الطعام لغير القادرين على دفع المال.

وأقبل المئات على سداد ثمن طعامهم عن طريق العمل لدى المطعم لمدة 50 دقيقة فقط.

يذكر أن المطعم يتسع لـ12 فردًا، ولا يعمل به طاقم عمل ثابت سوى كوباياشي صاحبة المطعم وهي من تقدم الوجبات للزبائن وبعدها تتيح أمامهم خيارين إما الدفع نقدا أو العمل لدى المطعم طوال 50 دقيقة.