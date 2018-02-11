وظائف هندسية وفنية وإدارية ورقابة بأمانة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

تفتح أمانة المنطقة الشرقية بعد غد، باب التسجيل للراغبين في شغل عدد من الوظائف للرجال والنساء، على برنامجي “التشغيل والصيانة، وبرنامج الرقابة الصحية”، ووظائف هندسية، وإدارية، وذلك لدعم إدارات أمانة المنطقة بالكوادر الشابة المؤهلة.

وأفاد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المشرف العام على الموارد البشرية في الأمانة محمد بن عبدالله الشعيبي بأن التسجيل على هذه الوظائف سيستمر 5 أيام، على الوظائف الهندسية، وعلى برنامج التشغيل والصيانة، وبرنامج تحسين الرقابة الصحية، بمسمى (مراقب صحي)، وبرنامج الرقابة النسائية بمسمى (مراقبة، محاسبة، إدارية)، مبينا أن الأمانة اشترطت على الراغبين في التسجيل، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، مع الافضلية لمن لديه خبرة سابقة، وأن يكون المتقدم من المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية ببرنامج (ساعد/جدارة)، داعيا الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط والخبرات إلى التقديم عبر موقع الأمانة الإلكتروني عبر الرابط (التالى) خلال الفترة المحددة، وسيتم إجراء الامتحان والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الامتحان لهذه الوظائف، فيما سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.