خمسيني يقود سيارته لمدة 29 يوما دون توقف

برلين(صدى):

في الوقت الذي يسمح فيه القانون الألماني لسائقي الشاحنات بالقيادة لأوقات معينة يومياً، كما يتوجب عليهم التوقف للاستراحة كل 4 ساعات تقريباً، تم توقيف سائق في الخمسين من عمره بسبب قيادته لمدة 29 يوما على التوالي دون توقف أكثر من 3 ساعات.

وألقت الشرطة القبض عليه خلال مهمة تفتيش روتينية في ولاية شليزفيج – هولشتاين بشمال ألمانيا، حيث انتهك أوقات القيادة المسموح بها.

و أوقفت الشرطة السائق عن متابعة رحلته من خلال ربط مشبك العجلة لمنع الشاحنة من التحرك لمدة 11 ساعة، إضافة إلى ذلك، على الرجل أن يدفع غرامة قد تبلغ عدة آلاف من اليوروهات.

يذكر أن القانون يسمح لسائقي الشاحنات بالقيادة تسع ساعات يومياً، كما يتوجب عليهم التوقف لمدة 45 دقيقة بعد قيادة أربع ساعات ونصف الساعة كحد أقصى. كما يبلغ أقصى وقت للقيادة أسبوعياً 56 ساعة.