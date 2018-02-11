الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة شمال ووسط المملكة

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال و وسط و غرب المملكة يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة ، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان ، عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.