1 مايو.. عمومية الوحدة لتنصيب إدارة المستقبل

عادل الحربي (صدى):

رفعت إدارة نادي الوحدة خطاباً إلى هيئة الرياضة حددت فيه يوم 1مايو الموافق 15 شعبان موعداً لعقد عمومية النادي، وذلك من أجل تنصيب إدارة جديدة تقود دفة النادي لمدة 4 سنوات قادمة، إذ تجرى حالياً مشاورات مع العديد من القوى الوحداوية للتنسيق من أجل التوصل إلى إدارة توافقية تمتلك المال والفكر والتخطيط الإستراتيجي الذي ينقل الوحدة من حالة الضعف الفني والمالي إلى مركز قوة تنافسية في كافة الألعاب.

وأشار رئيس النادي المكلف حالياً السفير محمد طيب، إلى أن الإعلان مبكراً عن موعد عقد الجمعية العمومية يتيح الفرصة بشكل أكبر لكافة الشرائح الوحداوية لخدمة الكيان، خصوصا مع الدعم الذي تلقاه النادي من هيئة الرياضة وتمكن من خلالها التغلب على غالبية المشكلات والقضايا الداخلية والخارجية وتجاوزنا مرحلة العقوبات والغرامات، ومع ذلك الإدارة القادمة لن يكون طريقها مفروشاً بالورود في ظل الالتزامات التي لا بد من حلها.

وقال: «أهل مكة مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالوقفة الصادقة مع ناديهم خصوصاً أن الوقت متاح للإدارة القادمة من أجل وضع خطتها في إعداد الفريق بشكل جيد، واستقطاب لاعبين محليين وأجانب في حالة تجاوز قضايا غرفة فض المنازعات، فيجب عدم تفويت الفرصة ونستفيد من أخطاء الماضي والعمل بيد الجماعة لتحقيق نتائج مرضية».