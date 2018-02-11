الخدمة المدنية: 35 ألفًا من المعلمين حاصلين على الثانوية العامة فما دون

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها الإحصائي لعام 1437 -1438 هـ ، أن عدد المعلمين والمعلمات الحاصلين على الثانوية العامة فما دون يبلغ عددهم 35 ألفًا بينهم 6882 من الرجال، و 28039 من النساء.

وأوضحت الوزارة في التقرير ارتفاع عدد الحاصلين على الدكتوراه إلى 663 معلما، والدبلوم بعد الماجستير 134 ، والماجستير 16600 ، والدبلوم بعد الجامعة 31 ألفا، والشهادة الجامعية 380 الفًا.

و أظهر التقرير فيما يخص الناحية العمرية ، أن المعلمين والمعلمات الذين تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 سنة عددهم 39 ألف، و الذيت تتراوح أعمارهم بين 31 إلى الـ 40 عددهم 207 ألف، و من عمر الـ 41 إلى 50 عددهم 212 ألف معلم.