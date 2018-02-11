تركي الجمعان: عدم الاستقرار الجوي على المنطقة في منتصف الأسبوع

عادل الحربي (صدى):

أكد محلل الطقس تركي الجمعان أنه هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي على المنطقة، تعمل على نشوء حالة جوية ممطرة على المملكة، مسببة أمطارًا متوسطة بشكل عام، قد تغزّر أحيانًا على بعض المناطق، ومن المتوقع أن تنشأ الحالة من منتصف هذا الأسبوع.

وأوضح محلل الطقس أنه من المتوقع أن توثر على المنطقة الشمالية خاصة تشمل منطقة تبوك ،وتشمل منطقة عرعر ،وشمال منطقة المدينة المنورة، وتشمل أيضًا منطقة الجوف والحدود الشمالية، ويصل تأثيرها إلى مناطق شمال شرق المملكة.

وأشار إلى أنه يعود السبب إلى عبور موجات تصعيدية ومحفّزة، تعبر في الغلاف الجوي تعمل على استجابة التيارات المدارية مسببة حالة من عدم الاستقرار الجوي.

ولفت إلى أنه يصاحب هذه الحالة قوة تقدم للرياح على الطبقة السطحية؛ ما قد تسبب موجات من الغبار، خصوصًا على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.