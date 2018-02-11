بالصور..قتلى وجرحى في تصادم حافلة بدراجة نارية

جاكرتا(صدى):

شهدت إندونيسيا حادثا مروعا، راح ضحيته 27 شخصًا وأصيب 16 آخرون جراء تصادم، حافلة بدراجة نارية.

وتفصيلا وقع الحادث عندما اصطدمت الحافلة التى كان يستقلها 40 شخصا على الأقل بدراجة نارية لدى نزولها مسرعة من على تلة ما تسبب بانقلابها مرات عدة، وكان الركاب الذين قدم معظمهم من جنوب تانجيرانج فى مقاطعة بنتن بجاوة فى طريقهم إلى أحد ينابيع المياه الساخنة.

وقال مامات دوديراكمات، المتحدث باسم مستشفى سوبانج، في تصريحات تلفزيونية ” امتلأت المشرحة لدينا ولم يعد بإمكاننا استقبال مزيد من الجثث “.