أب يعاقب ابنه بالشنق

متابعات(صدى):

أقدم ميكانيكي مصري بمحافظة القليوبية على شنق ابنه البالغ من العمر 16 عاما، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويرجع السبب إلى سرقة الطفل لملف كهرباء ” دينامو” من الورشة الخاصة بأبيه ” القاتل ” وبيعه.

وفي هذا السياق أكد طبيب نفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي نتيجة تعرضه لضغوط نفسية واجتماعية، ما جعله غير مدرك رد الفعل الذي يصدر نتيجة ارتكابه الواقعة.

و عانى الأب أثناء قيامه بشنق ابنه بحالة من الهياج العصبي والنفسي أدى إلى غيبوبة نفسية، التي جلعت الأب غير مدرك لما يفعله، حيث انفصل لدقائق معدودة عن الواقع، وذلك نتيجة السلوك السئ الذي يعتمد عليه الأب في تربية أبنائه.