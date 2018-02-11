أطعمة تحمي بشرتك من الجفاف

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من مشكلة جفاف البشرة خاصة في فصل الشتاء،ويستخدم المعظم الكريمات المرطبة ، والمواد الكيماوية، لكن لايعلم المعظم أنه يمكن حل مشكلة جفاف الجلد من خلال طرق طبيعية.

وبحسب موقع ” healthline ” الطبي ، يعتبر الشوفان هو العلاج الأكثر شيوعا للبشرة الجافة، وأظهرت دراسة حديثة أن الشوفان به مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، وهذا العلاج هو فعال بشكل خاص إذا كنت تريد أن تتخلص من الحكة مع ترطيب البشرة.

وأوضح الموقع أيضًا أنه عندما تكون بشرتك جافة فهذا يعني أنك تعرضها للعناصر التي تضر خلايا الجلد بشكل أسرع مما يمكن للجسم إصلاحه.

وهناك بعض الأطعمة التى يمكن أن تساعد بشرتك تبدو أكثر صحة، مثل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة فيمكن أن تقلل من الأضرار الناجمة عن السموم وتساعد جسمك على تكوين الخلايا السليمة، وبعض أنواع الأطعمة التى تساهم في صحة الجلد تشمل على: التوت ،الطماطم، الجزر، الفاصوليا، البازيلاء، العدس، الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 مثل السلمون، جوز الهند.