“المرور” ينفي تسبب أحد منسوبيه في حادث بجازان

تركي السالم(صدى):

قال المتحدث الرسمي بمرور منطقة جازان الرائد فواز بن يحيى الشريف، إن ما تم تداوله عن القبض على أحد منسوبي المرور بسبب تسببه في حادث مع دراجة نارية وهروبه من الموقع غير صحيح.

وأضاف الشريف بأن الدورية المتسببة في الحادث تابعة لإحدى الإدارات الأمنية، وأن التحقيقات لا تزال جارية، وفي حال تم الانتهاء من نتائج التحقيق سيتم إصدار بيان متكامل يوضح ملابسات الحادث.

ودعا وسائل الإعلام إلى التريث وعدم الاستعجال في نقل ونشر الأخبار قبل العودة إلى مصدرها، نافياً الرواية المتداولة التي نشرها عدد من وسائل الإعلام المحلية جملة وتفصيلاً.