طريقة مبتكرة من أب لابنه لتحذيره من السرعة

متابعات(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرسالة وضعت على عداد قياس السرعة في سيارة، ذكروا أنها موجهة من أب لابنه، حيث حذره فيها من السرعة الزائدة.

وأظهرت الصورة الرسالة وقد وضعت على العداد بشكل يظهر سرعات العداد حتى 120 كلم، ويحجب بقية السرعات، وقال الأب فيها: “يا ولدي، إن أرخصت روحك ووصلت إلى هذه السرعة، فتذكر أن روحك غالية علينا”.