أمراض تمنعك من التبرع بالدم

متابعات(صدى):

يعتبر التبرع بالدم هو أحد الإجراءات الطبية التي يلجأ الأطباء إليها لمساعدة المرضى على تخطي حالة نقص الدم التي لديه وإنقاذ حياته.

لكن أكد الأطباء أن هناك حالات لا تصلح للتبرع بالدم، ولايمكن أن يتم قبول تبرعهم لإنقاذ الآخرين على حساب أنفسهم.

وتتمثل الحالات التي قد تمنع الإنسان من التبرع بدمه، أن يتبرع خلال فترة تقدر بـ 3 أشهر بعد تبرعه السابق، وجود أعراض لتعب كالأنيميا.

وهناك أمراض عديدة إذا كنت تعاني أحدها فلايمكنك التبرع بالدم، منها الأمراض القلبية ،وارتفاع الضغط المزمن ،وتضخم الكبد ،والحمل ونزف الدم ووجود اضطرابات في الغدة الدرقية ،والفشل الكلوي والبول السكري ،والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض الصدرية المزمنة.

إضافة إلى ذلك قيام المتبرع بأي عمل جراحي قبل فترة تقل بـ 3 أشهر عن وقت تبرعه بالدم أو السخونة في الليل أو التعرق، كما أن ثقب الجسم لوضع الوشم أيضاً قد يعيق الإنسان من التبرع بالدم وذلك بسبب الخوف من انتقال الجراثيم.