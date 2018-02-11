سفارة أمريكا في صنعاء تسرح 360 موظفا يمنيا بسبب السياسات الجديدة

فهمي محمد(صدى):

قامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، بتسريح نحو 360 موظفًا يمنيًا، بعدما خاطبتهم في السادس من فبراير الجاري، بأن السبب يرجع إلى السياسات الجديدة لوزارة الخارجية والتي تستوجب إبقاء البعثات الدبلوماسية في إطار العمليات المعلقة.

وأفاد مصدر عمالي في السفارة الأمريكية أن السياسات الجديدة للخارجية تطلبت تسريح 360 من الموظفين المحليين في السفارة في صنعاء العاملين حاليا في إجازة إدارية.

وقال السفير تولر في مذكرة : ” بمجرد عودة السفارة، إلى صنعاء سوف تعودون إلى عملكم في هذا الوقت، أما الموظفون المحليون الذين ليسوا في إجازة إدارية سوف يستمرون في العمل نيابة عن البعثة، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى كحماية السفارة وفندق شيراتون القديم، وغيرها من الأعمال الإدارية والبرنامجية المحدودة “.

وأوضح أن الموظفين سيظلون يتلقون رواتبهم أو البدلات الأخرى المبينة في خطة التعويضات المحلية.