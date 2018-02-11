بالفيديو..الطفلة التي غنت للسلام فقصفتها قوات ” الأسد ” في الغوطة

دمشق(صدى):

استمرار في القمع الذي اتبعه النظام السوري، وفي ظل الحصار والتصعيد الذي تشهده الغوطة الشرقية، حرم قصف قوات نظام بشار الأسد، الطفلة ” رغد كشكة ” من الحياة .

تلك الطفلة التي تعد من من مئات الأبرياء الذين قلتهم القصف المكثف على الغوطة المحاصرة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة غنائها للسلام قبل أن تفارق الحياة.

كانت الأمم المتحدة دعت إلى هدنة إنسانية لمدة شهر تتيج للمنظمات الإنسانية إدخال المساعدات وإجلاء الحالات الطبية.