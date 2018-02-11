دراسة: الرضاعة الطبيعية تحميكِ من ارتفاع ضغط الدم

متابعات(صدى):

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن النساء المرضعات، أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الانسولين، كما أنها تقي من الإصابة بسرطان الثدي، وتعزز مناعة الطفل.

وأجريت الدراسة على 3119 من النساء بعد سن اليأس، لكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وارتفاع ضغط الدم، ليجد الباحثون أن النساء المرضعات كانت أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن المزيد من الأطفال الذين رضعوا من أمهاتهم طبيعياً ولمدة أطول من 6 أشهر كانوا أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم والسمنة ومقاومة الأنسولين أيضًا.