أطباء: الجراثيم تتكاثر على اللحم والدجاج المتبل

متابعات(صدى):

يقبل الكثير على شراء اللحوم والدواجن المُتبلة،ويقوم البعض الآخر بتتبيلها في المنزل وحفظها في الثلاجة، الأمر الذي يسبب خطرا كبيرا على الصحة، بحسب ما أكده الأطباء.

وأوضحت بعض الدراسات خطورة تواجد الدجاج أو اللحوم في الثلاجة لوقت طويل، نتيجة لتكاثر الجراثيم والبكتيريا عليها.

وأكد الأطباء أن تكاثر الجراثيم على اللحم والدجاج المتبل في الثلاجة، قد يعرض حياتنا للخطر نتيجة لزيادة نسبة الإصابة والتعرض للتسمم الغذائي، وهذه الفرص تزيد بشكل أكبر مع وجود التتبيلة المكونة من توابل وبصل أو ثوم أو الاثنين معًا.

لذا ينصح الأطباء بضرورة تتبيل الدجاج واللحوم بشكل طازج، وتجنب إبقائها كثيرًا داخل الثلاجة.