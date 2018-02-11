8 ثلاثيات تضع أجويرو “مستر هاتريك” في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

تألق اللاعب النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى تألقه لينجح فى إعادة ماكينة الأهداف للعمل بكل قوة مجددا، بعدما نجح الـ”كون” فى تسجيل 4 أهداف فى شباك ليستر سيتى ليقود فريقه للفوز على الثعالب بنتيجة 5 / 1 ضمن الجولة 26 من الدورى الإنجليزى.

أجويرو وصل للهاتريك رقم 8 فى تاريخه بالدورى الإنجليزى بالتساوى مع تيرى هنرى، هارى كين، ومايكل أوين، وخلف روبى فاولر صاحب المركز الثانى برصيد 9 مرات، وآلان شيرار المتصدر برصيد 11 مرة.

وتعد تلك هى المرة الثالثة فى تاريخ أجويرو التى يسجل فيها سوبر هاتريك بالدورى الإنجليزى ليواصل مهاجم أتلتيكو مدريد السابق تحطيم الأرقام القياسية.