8 ثلاثيات تضع أجويرو “مستر هاتريك” في الدوري الإنجليزي
تألق اللاعب النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى تألقه لينجح فى إعادة ماكينة الأهداف للعمل بكل قوة مجددا، بعدما نجح الـ”كون” فى تسجيل 4 أهداف فى شباك ليستر سيتى ليقود فريقه للفوز على الثعالب بنتيجة 5 / 1 ضمن الجولة 26 من الدورى الإنجليزى.
أجويرو وصل للهاتريك رقم 8 فى تاريخه بالدورى الإنجليزى بالتساوى مع تيرى هنرى، هارى كين، ومايكل أوين، وخلف روبى فاولر صاحب المركز الثانى برصيد 9 مرات، وآلان شيرار المتصدر برصيد 11 مرة.
وتعد تلك هى المرة الثالثة فى تاريخ أجويرو التى يسجل فيها سوبر هاتريك بالدورى الإنجليزى ليواصل مهاجم أتلتيكو مدريد السابق تحطيم الأرقام القياسية.
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