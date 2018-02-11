الكويت ترد على ” تهجم ” الرئيس الفلبيني

خالد الظفيري(صدى):

على خلفية تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الأخيرة حول استمرار بلاده في قرار وقف إرسالة العمالة الفلبينية للكويت، بسبب واقعة مقتل خادمة فلبينية ووضعها في فريزر، جاءت ردود الفعل الكويتية، رافضة ” تهجم ” دوتيرتي عليها.

وبحسب ” الراي ” الكويتية ، استنكرت آراء نيابية من نواب البرلمان الكويتي تصريحات الرئيس الفلبيني، مشيرة إلى أنه يهاجم مرة ويهدد مرة أخرى.

وأكد النواب أن وزير الخارجية مطالب باتخاذ موقف رسمي ضد تعدي الرئيس الفلبيني على سمعة الكويت، موضحين أن الحل في السوق الإندونيسية المفتوحة للعمالة.

وبحسب مصادر فإن وزارة الخارجية تسعى إلى وضع حلول نهائية لمشكلة وقف العمالة الفلبينية، عقب تلويح الفلبين رسمياً بربط مسألة رفع الحظر عن إرسال العمالة إلى الكويت بتوقيع اتفاقية جديدة بين البلدين.

وأكدت أن الحلول ستكون وفق القنوات الدبلوماسية وبعيداً عن أي إثارة إعلامية، مشيرة إلى أن التحقيق جار بشأن الجريمة ،مؤكدة أن تلك الجريمة لا تمثل الكويت، وارتكبها وافدان وجار القبض عليهما من قبل الإنتربول.