بالفيديو.. عبدالله المطيري: الحكم الرابع حدثني بطريقة غير لائقة
قال عبدالله المطيري لاعب الفيحاء: ” لسنا أطفال أو لاعبي حواري حتى يتعامل معنا الحكم بطريقة غير لائقة”.
أضاف المطيري خلال برنامج “أكشن يا دوري” أن حكم الساحة خيرني بين الخروج لغرفة الملابس أو البطاقة.
#اكشن_يا_دوري
عبدالله المطيري -لاعب #الفيحاء: لسنا أطفال أو لاعبي “حواري” حتى يتعامل معنا الحكم بطريقة غير لائقة.. حكم الساحة خيرني بين الخروج لغرفة الملابس أو البطاقة pic.twitter.com/eNFh5nF5pw
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٠ فبراير، ٢٠١٨
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