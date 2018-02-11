بالفيديو.. عبدالله المطيري: الحكم الرابع حدثني بطريقة غير لائقة

نواف السالم(صدى):

قال عبدالله المطيري لاعب الفيحاء: ” لسنا أطفال أو لاعبي حواري حتى يتعامل معنا الحكم بطريقة غير لائقة”.

أضاف المطيري خلال برنامج “أكشن يا دوري” أن حكم الساحة خيرني بين الخروج لغرفة الملابس أو البطاقة.