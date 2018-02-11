ترتيب الدورى الإسباني بعد فوز ريال مدريد على سوسيداد

نواف السالم(صدى):

تصدر فريق ريال مدريد للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه ريال سوسيداد، بنتيجة 2/5، مساء السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة ” الليجا “.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة جاء بها فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإسبانى “مؤقتا”، بفارق نقطتين عن فالنسيا الرابع والذى يلتقى مع ليفانتى مساء الأحد.

كما ضيق ريال مدريد الفارق إلى 16 نقطة مع غريمه التقليدى برشلونة المتصدر بـ 58 نقطة، والذى سيواجه فريق خيتافى مساء الأحد، فى نفس الجولة، وبفارق 10 نقاط عن جاره أتلتيكو صاحب المركز الثانى برصيد 52 نقطة عقب فوزه على مالاجا، بهدف دون مقابل.

نتائج المباريات التى أقيمت فى الجولة 23 من الدورى الإسبانى حتى الآن.