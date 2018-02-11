إطلالة أحلام في The voice تثير الجدل بمواقع التواصل

نورة الشهري (صدى):

ظهرت النجمة أحلام، السThe بت، في أولى حلقات برنامج ذا فويس الموسم الرابع، والمذاعة بفضائية MBC مصر ، في إطلالة مثيرة للجدل، من حيث المكياج الصارخ.

وأثارت إطلالتها موجة من الانتقادات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ليعلق أحد المغردين، قائلا : ” يلي عامل الكحل لأحلام متأثر بكحل أبطال مسلسل يوزرسيف خط أسود من فوق parallel من تحت ”

وقال آخر في تغريدة ساخرة : ” أقسم بالله أحلام دي كانت تنفع من أبطال فيلم شركة المرعبين المحدودة، ايلاينر أحلام مخيف جدًا “.

يذكر أن المواسم الثلاثة الماضية من برنامج ذا فويس استمرت بلجنة تحكيم واحدة مكونة من كلٍ من: الفنان كاظم الساهر، وعاصي الحلاني، وصابر الرباعي، وشيرين عبد الوهاب.