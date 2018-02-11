بالفيديو.. إسلام سراج: أطمح لمنافسة عمر السومة وروني على الهداف
قال مهاجم النادي الفيصلي إسلام سراج إنه بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بدأ عدد من اللاعبين السعوديين بتقديم العمل الجدي بما يقارب الـ 70 % منهم.
وأضاف سراج خلال مداخلة مع برنامج “أكشن يا دوري” أنه يطمح إلى منافسة عمر السومة وروني على الهداف، مؤكدا سنبارك للفائز بالدوري سواء كان الهلال أو الأهلي.
#اكشن_يا_دوري
اسلام سراج: بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بدء عدد من اللاعبين السعوديين بتقديم العمل الجدي بما يقارب الـ 70 % منهم.. أطمح بمنافسة عمر السومة وروني على الهداف.. سنبارك للفائز بالدوري سواء كان #الهلال أو #الاهلي pic.twitter.com/cMfCdDBE6m
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٠ فبراير، ٢٠١٨
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