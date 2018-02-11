بالفيديو.. إسلام سراج: أطمح لمنافسة عمر السومة وروني على الهداف

ماجد محمد(صدى):

قال مهاجم النادي الفيصلي إسلام سراج إنه بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بدأ عدد من اللاعبين السعوديين بتقديم العمل الجدي بما يقارب الـ 70 % منهم.

وأضاف سراج خلال مداخلة مع برنامج “أكشن يا دوري” أنه يطمح إلى منافسة عمر السومة وروني على الهداف، مؤكدا سنبارك للفائز بالدوري سواء كان الهلال أو الأهلي.