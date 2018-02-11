نجل ناشط إيراني يروي تفاصيل وفاة أبيه داخل السجن في ظروف غامضة

طهران(صدى):

أعلن نجل الأكاديمي والناشط البيئي الإيراني ” كاووس سيد إمامي ” المعتقل من قبل السلطات الإيرانية الشهر الماضي ،أنه توفي في محبسه، في ظروف غامضة.

وأوضح الموسيقار الإيراني رام إمامي نجل سيد إمامي، في تغريدة له عبر ” تويتر ” إن أباه اعتقل في 24 يناير، وإنه تم إبلاغ أمه بوفاة إمامي فى التاسع من فبراير، قائلا : ” أنباء وفاة والدي يستحيل تفهمها، مازلت لا أصدق ذلك “.

وأشار إلى أن السلطات قالت إن أباه انتحر، ولم يرد على طلبات للإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأعلن عباس جعفري دولت أبادى مدعى طهران ،السبت، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عدة أشخاص بتهمة التجسس، قائلا : ” كنا نجمع معلومات سرية في أماكن استراتيجية، تحت ستار مشروعات علمية وبيئية ” بدون ذكر أية تفاصيل أخرى.

ويحمل سيد إمامي جنسية إيرانية كندية مزدوجة، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية إن السلطات تتحرى الأمر.

يذكر أن كاووس سيد إمامى يتولى منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب بالصندوق الفارسي لتراث الحياة البرية الذى يسعى إلى حماية حيوانات إيران النادرة وهو باحث فى علم الاجتماع تلقى تدريبه فى الولايات المتحدة.